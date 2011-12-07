28 февраля в казанской Ратуше пройдет очередная отчетная сессия Казгордумы

28 февраля в казанской Ратуше пройдет отчетная XXXVIII сессия Казанской городской Думы третьего созыва, сообщается на сайте исполкома города.

Депутаты казгордумы обсудят 15 тем, в том числе рассмотрят отчеты о деятельности мэра, городской думы, исполкома, МВД и других организаций. Также будут подняты вопросы, касающиеся изменений бюджета и карты зон городской застройки, а также о внесении изменений в структурные подразделения исполкома, устав муниципального образования города Казани и другие.

Кроме того депутаты рассмотрят предложения кандидатур для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий районов города Казани и иные организационные вопросы.