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28 февраля в казанской Ратуше пройдет очередная отчетная сессия Казгордумы

Депутаты Казанской городской Думы обсудят 15 вопросов.

28 февраля в казанской Ратуше пройдет отчетная XXXVIII сессия Казанской городской Думы третьего созыва, сообщается на сайте исполкома города.

Депутаты казгордумы обсудят 15 тем, в том числе рассмотрят отчеты о деятельности мэра, городской думы, исполкома, МВД и других организаций. Также будут подняты вопросы, касающиеся изменений бюджета и карты зон городской застройки, а также о внесении изменений в структурные подразделения исполкома, устав муниципального образования города Казани и другие.

Кроме того депутаты рассмотрят предложения кандидатур для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий районов города Казани и иные организационные вопросы.

КВ
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