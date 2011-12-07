Будни аграриев: Агрострахование на практике

Сегодня все большее число аграриев задумывается о страховании будущего урожая. «Ведь агрострахование имеет особую важность для регионов рискованного земледелия, к числу которых относится республика, и является реальной возможностью для сельхозпроизводителей вести стабильную деятельность, заранее прогнозировать доходы, не опасаясь неблагоприятных погодных условий», - отмечает заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

В прошлом году сельхозпредприятия Татарстана в связи с гибелью озимых культур получили 120 млн. рублей компенсации. Почти вся сумма приходится на «Красный Восток Агро». Мы попросили генерального директора агрохолдинга Владимира Панкова поделиться опытом страхования посевов:

- Как известно, Правительство РФ приняло решение компенсировать затраты сельхозпроизводителей по пересеву озимых только на застрахованных полях. В Татарстане из 218 тыс. га погибших озимых застрахованными оказались посевы на площади лишь 12,5 тыс. га.

До 2012 года в Российской Федерации существовала система поддержки агрострахования, когда сельхозпроизводитель платил страховой компании 100% от суммы страховой премии, а через некоторое время государство компенсировало 50% стоимости страховой премии. Госсубсидии направлялись в регионы целевым образом и их размеры определялись в федеральных министерствах и ведомствах.

Постепенно все больше и больше предприятий стали страховать свои риски. В связи с тем, что данная система требовала отвлечения больших финансовых ресурсов во время выполнения полевых работ, по просьбе сельхозпроизводителей система поддержки была изменена.

По новым правилам (с 2012 года) сельскохозяйственные товаропроизводители уплачивали 50% начисленной страховой премии, остальные 50% перечисляются уполномоченным органом субъекта Российской Федерации на расчетный счет страховщика. Но в год перехода на новую систему во время переходного периода сельхозпроизводители, оплатившие страховую премию по старой схеме (в размере 100%), не получили компенсацию. Таким образом, все сельхозпроизводители, ранее страховавшие риски, посчитали себя обманутыми, не получив обещанную от государства поддержку. Например, предприятия «Красного Востока» всего за один год потеряли около 80 млн. рублей. В масштабах страны это вызвало большой негатив, предприятия перестали страховать свои риски.

Сегодняшняя система распределения госсубсидий подразумевает распределение господдержки исходя из местных реалий и условий на местном уровне, что, несомненно, более эффективно срабатывает в виде помощи сельхозпроизводителю.

Нам повезло и со страховой компанией, которая каждый год выполняет взятые на себя обязательства, выплачивая по страховым полисам все риски по растениеводству и животноводству. Спасибо нашему государству, Минсельхозпроду РТ, которое вовремя оформило ЧС, что позволило получить компенсацию и от государства.

Для справки: затраты на 1 га озимых в 2019 году по холдингу составили 25 000 - 28000 рублей на 1 га в зависимости от объема внесенных удобрений и средств защиты растений. При плановом сборе урожая выручка планировалась с гектара 35000 - 38000 рублей. Потери от гибели озимых в части затрат на пересев в сумме 10200 рублей за 1 га возместила страховая компания и 12472 рубля за 1 га возместило государство, что в сумме позволило компенсировать почти все прямые затраты.

Проконсультироваться по вопросам государственной поддержки в сфере агрострахования можно в Минсельхозпроде РТ по телефонам: (843)221-76-38, 221-76-88.

Более подробно ознакомиться мерами государственной поддержки агрострахования можно на официальном сайте Минсельхозпрода РТ в разделе Ресурсы для посевной 2020. Также здесь собрана другая полезная информация для сельхозпроизводителей.