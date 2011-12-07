День родного языка в Татарстане отметили и диктантом по немецкому

Так Казань присоединилась ко всероссийской акции Tolles Diktat, приуроченной к Международному дню родного языка, который ежегодно отмечается 21 февраля.

Основными участниками казанского Tolles Diktat стали учащиеся школ города и активисты Немецкого Дома РТ. Свои знания языка им предстояло проверить с помощью диктанта начального уровня A1. Тексты диктанта прочитали преподаватели немецкого языка - председатель молодежного клуба Perlenkette при Немецком Доме РТ Марта Галицкая и руководитель театрального коллектива НД РТ Das Schlösschen Светлана Балобанова (Вельш).

- После того как эти письменные задания участников будут проверены, обязательно проведем работу над ошибками и разберем наиболее трудные для слуха русскоговорящих немецкие предложения для закрепления предложенной к диктанту темы, - пояснила Светлана Конрадовна.

Всероссийская открытая акция Tolles Diktat проходит по инициативе общественных организаций российских немцев с целью популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком. Принять участие в ней может любой желающий, площадка онлайн-проведения - портал диктанта www.tollesdiktat.rusdeutsch.ru. Сроки проведения - с 20 по 26 февраля.

КСТАТИ

В 2019 году участниками акции Tolles Diktat стали 34000 человек в 76 регионах России.

СПРАВКА «КВ»

Международный день родного языка учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года. Он отмечается 21 февраля ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из 6 тысяч языков мира находится под угрозой исчезновения. В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на территории России находящимися под угрозой исчезновения.