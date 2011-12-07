Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

День родного языка в Татарстане отметили и диктантом по немецкому

24 февраля, в Немецком Доме Республики Татарстан каждый желающий смог проверить свое знание немецкого, что называется, на слух, написав текст, продиктованный преподавателем этого иностранного языка.

Так Казань присоединилась ко всероссийской акции Tolles Diktat, приуроченной к Международному дню родного языка, который ежегодно отмечается 21 февраля.

Основными участниками казанского Tolles Diktat стали учащиеся школ города и активисты Немецкого Дома РТ. Свои знания языка им предстояло проверить с помощью диктанта начального уровня A1. Тексты диктанта прочитали преподаватели немецкого языка - председатель молодежного клуба Perlenkette при Немецком Доме РТ Марта Галицкая и руководитель театрального коллектива НД РТ Das Schlösschen Светлана Балобанова (Вельш).

- После того как эти письменные задания участников будут проверены, обязательно проведем работу над ошибками и разберем наиболее трудные для слуха русскоговорящих немецкие предложения для закрепления предложенной к диктанту темы, - пояснила Светлана Конрадовна.

Всероссийская открытая акция Tolles Diktat проходит по инициативе общественных организаций российских немцев с целью популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком. Принять участие в ней может любой желающий, площадка онлайн-проведения - портал диктанта www.tollesdiktat.rusdeutsch.ru. Сроки проведения - с 20 по 26 февраля.

КСТАТИ

В 2019 году участниками акции Tolles Diktat стали 34000 человек в 76 регионах России.

СПРАВКА «КВ»

Международный день родного языка учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года. Он отмечается 21 февраля ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из 6 тысяч языков мира находится под угрозой исчезновения. В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на территории России находящимися под угрозой исчезновения.

КВ
Лента новостей