Историк Дамир Исхаков: Мы должны понимать свое величие и записаться татарами

Ученый-историк Дамир Исхаков призвал татарский народ указать свою национальность в предстоящей Всероссийской переписи населения. Об этом он заявил в программе «Точка опоры» на телеканале «Новый век».

«Мы первый народ в мусульманском мире, осуществивший реформацию (имеется в виду джадидизм — прим. Т-и). Мы должны понимать свое величие и записаться татарами. Это наше историческое место», — сказал Исхаков.

По словам историка, в прошлой переписи населения не приняли участие около 5 млн человек, он уверен, что среди них были татары. Разницу переписали по хозяйственным книгам, но там не указан ни язык, ни национальность. Если татары не будут вторыми по численности населения, они потеряют свое историческое положение, отметил он.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года.