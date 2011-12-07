Как татарстанцев на контрактную службу приглашали

В этом году мероприятие поменяло свою локацию: если обычно с контрактной службой в армии предлагали познакомиться у «Чаши», то на сей раз посетителей ждали на территории Казанского высшего танкового командного училища. Место было выбрано неслучайно - училище в тот день праздновало свой 101-й юбилей, а молодые люди имели возможность пройти предварительный отбор для поступления в военное учебное заведение.

Утром перед КПП училища стоит молодежная компания: парни и девушки в камуфляжной форме, юнармейцы в комплектах песочного цвета и молодежь школьного возраста, одетая по гражданке. До начала мероприятия двадцать минут. Человек в форме с погонами полковника решил не терять время даром - активно жестикулируя, он рассказывает молодому поколению о современных попытках переписать военную историю. Но вот въездные ворота училища распахиваются и сотня человек устремляется внутрь.

По уже сложившейся традиции акция сопровождается выставкой военной техники разных лет. Гостей встречают бронеавтомобиль времен Первой мировой войны, бронетехника и артиллерийские орудия эпохи Второй мировой.

Импровизированной сценой мероприятия стал кузов КАМАЗа, куда поочередно забираются исполнители. Чуть поодаль развернулась полевая кухня - на протяжении всей акции желающие могли отведать горячую кашу из котла и чай.

К началу торжественной церемонии открытия подоспели почетные гости: начальник училища, генерал-майор Кирилл Кулаков, военный комиссар РТ Сергей Погодин.

- Сегодня мы бы хотели показать вам возможности по обучению в училище, показать учебно-материальную базу, познакомить с элементами образовательного процесса, рассказать, чем в ходе обучения занимаются курсанты училища, показать современные образцы вооружения и военной техники, представить историческую технику, которая в преддверии 75-летия нашей великой Победы готовится и будет достойно представлена на торжественном прохождении войск Казанского гарнизона, - заявил Кирилл Кулаков.

Начальник училища напомнил, что в последние годы все больше молодых людей связывают свою жизнь с вооруженными силами.

Затем военнослужащие, которые отличились в рядах Вооруженных сил России, получили награды. Так, медалью «Участнику военной операции в Сирии» наградили сержанта Сергея Кареева.

- Мне очень приятно то, что нахожусь сегодня здесь для награждения ведомственной медалью. Хочу сказать, что военная служба по контракту очень сложная, но почетная, - сказал награжденный.

Затем школьники из нескольких учебных заведений Казани принесли клятву юнармейцев - им вручили значки.

После торжественной церемонии корреспонденты «КВ» решили выяснить - чем организаторы запланировали пробудить у молодежи интерес к военной службе. Так, в зале для бальных танцев была организована выставка стрелкового оружия. Посетители могли собственноручно подергать затвор винтовки Мосина или сфотографироваться с ПТРД. Здесь же можно было освоить разборку-сборку АК и примерить амуницию современной российской армии.

Впрочем, главный интерес посетителей всех возрастов и обоих полов вызвали стрелковые тиры. В подвале одного из зданий, где уже на входе в нос ударяет резкий запах пороха, можно было проверить свою точность в стрельбе из пистолета Макарова. А на открытом стрельбище предоставили возможность пострелять по мишеням из АК. В оба тира моментально выстроилась очередь из десятка человек.

Также гости училища познакомились с бытом курсантов, осмотрев одну из казарм и посетили класс с тренажерами - они позволяют отработать навыки управления танками и научиться поражать цель. Внешне все похоже на компьютерную игру, но с элементами реальности: командир и наводчик усаживаются рядом, а вот для механика-водителя разработан отдельный тренажер. И все как в реальном танке - рычаги, тумблеры, прицел. Картинка из прицела транслируется на мониторы, где сидят инструкторы и по радиосвязи корректируют действия курсантов. Движение танка сопровождается вибрацией и наклонами тренажера, стрельба - отдачей. Впечатляет!

Добавим, что по итогам акции порядка десятка человек успешно прошли предварительный отбор в ряды контрактников.