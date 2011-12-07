Казанцев приглашают принять участие в конкурсе «Моя родословная»

Казанцев приглашают принять участие в конкурсе генеалогических исследований «Моя родословная». Такая информация появилась на официальном сайте мэрии города.

«Основной целью конкурса является возрождение традиций семейных родословий, содействие и поддержка семейных ценностей», — уточняется в сообщении.

Участникам в пяти возрастных категориях (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы, студенты до 18 лет, горожане старше 18 лет) предлагают подать заявку в электронном виде или по почте на адрес исполкома.

Конкурс пройдет в два этапа: муниципальный этап — с 19 февраля по 20 марта, республиканский — с 21 марта по 20 апреля.

В каждой категории госкомитет РТ по архивному делу определит победителей.

Более подробную информацию можно найти в положении конкурса.