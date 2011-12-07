Татарстанские полицейские завоевали «золото» на чемпионате по боксу

Полицейские Татарстана стали золотыми призерами на Чемпионате МВД России по боксу, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Награждение победителей прошло 24 февраля в центре бокса и настольного тенниса в столице РТ.

Первое место в лично-командном зачете заняли полицейские из Татарстана, на втором месте — представители ГУ МВД России по Московской области, на третьем — представители ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так, татарстанцы Руслан Белоусов (в категории до 56 кг), Анатолий Григорян (до 60 кг), Иван Козловский (до 60 кг) взяли «золото» в своих категориях. Кроме того, в весе до 56 кг второе место также занял представитель МВД по РТ — Бахтовар Назиров.

На церемонию закрытия приехал замминистра МВД по РТ генерал-майор Алексей Завгородгнев. Он поздравил спортсменов и поблагодарил организаторов.