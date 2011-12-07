В Набережных Челнах зарегистрирован рост младенческой смертности

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На расширенном заседании медсовета озвучили статистику младенческой смертности по итогам минувшего года в Набережных Челнах. Об этом заявил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.
По словам начальника управления здравоохранения города Александра Николаева, причиной роста показателей является снижение рождаемости и увеличением количества умерших детей. В прошлом году данный показатель составил 6,2 случая на тысячу родившихся, в то время как в целом по России отмечается 4,7 случая на тысячу родившихся.
Он отметил, что работу по недопущению младенческой смертности главврачам амбулаторно-поликлинических учреждений необходимо взять на особый контроль.
Также на заседании присутствовал замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов. В случае необходимости он предложил собрать отдельную коллегию и провести детальный анализ по сложившейся ситуации.