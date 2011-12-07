В Татарстане дали 18 лет «строгача» убийце инвалида

Верховный суд РТ вынес приговор 39-летнему татарстанцу, который жестоко расправился со своим соседом-инвалидом. Мужчина получил 18 лет колонии строгого режима, сообщает ИА «Татар-Информ».

Трагедия произошла 18 февраля прошлого года в селе Шешминская крепость в Черемшанском районе.

Следствие полагает, что 39-летний Валерий Кудрявцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взломал дверь и забрался в дом к 49-летнему односельчанину Вадиму Коченкову. Хозяин дома не был рад непрошеному гостю, однако, Кудрявцев, не дожидаясь сопротивления, напал на мужчину и повалил его на пол. После продолжительных избиений и удушений Коченков перестал подавать признаки жизни. Тогда Кудрявцев взял топор и ударил им несколько раз по голове жертвы. От полученных травм, мужчина скончался на месте.

После расправы, Кудрявцев обыскал дом и забрал 19,5 тысяч рублей.

Свидетелем убийства стал сосед. На суде он рассказал, что Кудрявцев просил его молчать и угрожал топором.

«Он накричал на меня, велел мне молчать, сказал: „Расскажешь кому — рядом ляжешь“», — цитирует слова свидетеля агентство.

Тело убитого обнаружили только через неделю. Подозреваемый Валерий Кудрявцев был задержан. Свою вину он признал частично.

Кудрявцева обвинили по трем статьям: «Разбойное нападение», «Убийство», «Угроза убийством». Его вина доказана следствием в полном объеме. Суд назначил наказание в виде 18 лет в колонии строго режима.