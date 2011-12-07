В Татарстане закрыли все ледовые переправы

В этом сезоне все ледовые переправы в республике прекратили свою работу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В связи с потеплением в целях обеспечения безопасности жителей республики закрыты две переправы через Волгу по маршрутам Аракчино – Верхний Услон, Зеленодольск – Нижние Вязовые, и две через реку Кама по маршрутам Покровское – Красный Ключ и Соколка – Новый Закамский.

Ранее «Казанские Ведомости» писали о том, что ледовая переправа в Верхнеуслонском районе временно будет закрыта.