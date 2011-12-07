Яков Ливне: Если израильские бизнесмены решат, что им интересно в Татарстане, они придут сюда

20 февраля 2020 года временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне в ходе своего визита в Казань встретился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и обсудил перспективы сотрудничества между РТ и Израилем. Встреча прошла в Доме Правительства РТ. Яков Ливне ознакомился с экономическим потенциалом республики в Агентстве инвестиционного развития РТ, изучил деятельность особой экономической зоны «Иннополис» и одноименного университета. Он встретился с представителями Казанской иудейской религиозной общины, главным раввином Республики Татарстан Ицхаком Гореликом, осмотрел синагогу. О своих впечатлениях Яков Ливне рассказал «Казанским ведомостям» в эксклюзивном интервью.

— Господин Яков, какова цель вашего визита в Республику Татарстан?

— Во-первых, с тех пор как я приехал в Россию и приступил к работе в новой для себя должности, это мой первый рабочий визит в субъект Российской Федерации за пределами Москвы. И это свидетельство того, что у Израиля есть большой интерес к вашей республике. Во-вторых, на встрече с Президентом Татарстана мы обсудили возможности сотрудничества в самых разных областях — экономике, медицине, культуре, туризме и так далее. Мой вывод после встречи с Президентом таков: потенциал наших отношений очень высок и «потолок» еще не достигнут. И нам, и вам есть над чем работать.

— О чем вам удалось договориться с Президентом Республики Татарстан?

— Мы договорились о более интенсивных связях между Татарстаном и Израилем. Надеемся, что в этом году Рустам Минниханов сможет посетить Израиль. Его визит даст новый импульс нашему сотрудничеству. На сегодня между нами сложились неплохие экономические отношения — товарооборот достигает более 20 миллионов долларов. Это хороший результат, но есть возможности и намерения его увеличить. С Президентом Татарстана мы смогли определить несколько направлений, интересующих обе стороны: хай-тек в самых разных областях, бизнес, сельское хозяйство, медицина, туризм. Я уверен, что в Татарстане мы найдем надежных партнеров для сотрудничества в этих областях. Считаем, у Татарстана очень хороший экономический и инвестиционный потенциал для сотрудничества. У вас интересные начинания, богатый опыт, высокие технологии, отличная продукция. Есть люди, с которыми можно работать. Есть темы, которые интересны и вам, и нам. Нужно только найти выгодное взаимодействие. Если израильские бизнесмены решат, что им интересно в Татарстане, они придут сюда.

— Каковы перспективы развития туризма между Израилем и нашей республикой?

— Каждый год в Израиль приезжает примерно 350 тысяч российских туристов, а в Россию — четверть миллиона израильтян. И количество их из года в год возрастает. Наметилась любопытная тенденция: если раньше люди приезжали смотреть Москву, Петербург, то сегодня у них появился интерес и к другим российским городам. У нас постоянно действует несколько прямых рейсов в российские регионы — от Сочи до Иркутска. Несколько лет назад был прямой рейс между Татарстаном и Израилем. С Рустамом Миннихановым мы обсудили этот вопрос, и надеюсь, в скором будущем из Казани будет прямой авиарейс в Тель-Авив.

— Как прошло ваше знакомство с «Иннополисом»?

— Меня впечатлили не столько его размеры, сколько энергия молодых ребят, которые там работают. Я почувствовал тот дух, который свойственен и нам, израильтянам, когда мы беремся за такие проекты. Сегодня Израиль лидирует в мире высоких технологий. Было бы хорошо, если бы мы наладили сотрудничество с «Иннополисом».

— Татарстан — регион, в котором мирно уживаются различные народы и религии. В Казани функционируют иудейские общины, еврейская школа и синагога. Какие проблемы, на ваш взгляд, сегодня имеются между Израилем и Татарстаном? Каковы пути их решения?

— Я не вижу проблем. Скажу более, мы с большой радостью наблюдаем всеобщее процветание еврейских общин в Российской Федерации. Помним советский период, когда ситуация для нацменьшинств, и не только для евреев, была не такой безоблачной. Мы видим и ценим отношение российского Президента Владимира Путина и татарстанского Президента Рустама Минниханова к еврейским общинам. На встрече с Президентом Татарстана я слышал от него теплые слова в адрес еврейской общины. Такие же хорошие слова от еврейской общины я слышал в адрес местных властей. И Российская Федерация, и Татарстан в частности демонстрируют пример межнациональной, межконфессиональной терпимости, и мы очень ценим это в наших отношениях.

— Вы первый раз в Казани?

— Нет, я не раз бывал у вас в девяностые годы. Но сегодня с трудом узнал Казань — город очень изменился: как он поднялся! какая инфраструктура! а люди какие! Возродилась еврейская община. Вернули синагогу. Все это хорошая база, на которой мы, надеюсь, построим долгосрочные отношения.

— Российский Президент Владимир Путин в ходе своего последнего визита в Израиль для участия в Международном форуме памяти жертв холокоста заговорил на иврите. А вы могли бы что-нибудь сказать на татарском языке?

— Мне больше всего нравится татарское слово «сэлам». В иврите это «шалом». В нашем языке у этого слова два значения: первое — «привет», а еще оно означает «мир». Мы, так же как и вы, с уважением относимся к каждому народу и каждой конфессии.

— 9 мая этого года Израиль и Россия торжественно отметят 75-летие Великой Победы. На ваш взгляд, с какими итогами мы встречаем этот знаменательный для нас праздник?

— Это наш общий праздник. Мы высоко ценим вклад Красной армии в победу над нацистской Германией. Какой дорогой ценой была достигнута эта победа! В ходе войны погибли 27 миллионов советских людей, в их числе почти 3 миллиона евреев. В рядах Красной армии воевали 500 тысяч евреев, из них 200 тысяч погибли. В Израиле этот праздник отмечают два раза — 9 мая, как и в России, и по еврейскому календарю. Мы признательны вашей стране и за то, что все чаще и чаще в российском обществе обсуждается тема холокоста. Это правильно и необходимо для того, чтобы ничего похожего никогда больше не повторилось.

— Что вы увезете с собой на память о нашей республике?

— Улыбки татарстанцев, которые произвели на меня очень хорошее впечатление.

— Как главный редактор печатного СМИ не могу не спросить вас: вы читаете газеты в бумажном варианте?

— Да, конечно. Я с утра их читаю — это привычка, это традиция. Это удобно и полезно.

Венера Якупова, главный редактор газеты «Казанские ведомости», Республика Татарстан

Биография

Яков Ливне, временный поверенный в делах Посольства Государства Израиль в России, директор 1-го Департамента Евразии и координатор по странам бывшего СССР МИД Израиля.

Профессиональная и общественная деятельность

1992 — 1993 — отдел обучения персонала МИД Израиля.

1993 — 1994 — сотрудник отдела Восточноевропейского департамента МИД Израиля.

1994 — 1997 — пресс-атташе Посольства Израиля в России.

1997 — 1999 — руководитель Центральноазиатской и Кавказской секции МИД Израиля.

1999 — 2003 — советник по политическим вопросам Посольства Израиля в Германии.

2003 — 2008 — старший аналитик по США и заместитель директора международного отдела Центра политических исследований.

С 2004 по н. в. — член и председатель Союза дипломатических работников Израиля.

2008 — 2009 — заместитель директора 1-го Департамента Евразии МИД Израиля.

С 2009 по н. в. — директор 1-го Департамента Евразии МИД Израиля.

С 2012 по н. в. — координатор проекта Центра израильской и еврейской дипломатии МИД Израиля.

С 2014 по н. в. — секретарь и соучредитель Израильской дипломатической ассоциации.

С 2019 по н. в. — сопредседатель Израильско-российского исторического комитета.

Награды

2012 — «Лучший директор» МИД Израиля.

2013 — «Заслуженный директор среднего звена», Комиссия гражданской службы Израиля.

Образование

Степень бакалавра по физике — Технион, Израильский технологический институт в Хайфе.

Степень магистра по международным отношениям, безопасности и дипломатии — Еврейский университет, Иерусалим.

Владение языками: иврит, английский, русский, немецкий.

Личная информация: родился в Москве в 1967 году. Переехал в Израиль в 1974 году. Служил в Армии обороны Израиля с 1986 по 1989 год.

Женат. Двое детей.