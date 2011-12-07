Казань оказалась в топ рейтинге российских городов для жизни, заняв второе место сразу по нескольким параметрам.

Как сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в опросе приняли участие по 1000 представителей экономически активного населения 36 крупных городов страны. Так, помимо столицы Татарстана лидирующие позиции заняли Тюмень, Краснодар и Сочи.

Респонденты отметили, что Казань забирает очки по уровню безопасности (22%), наличию хорошей работы (17%), оценкам высшего образования (28%), автомобильных дорог (32%) и кинотеатров и театров (31%). Больше всего город нравится из-за доступности товаров и услуг (40%) и наличия парков и скверов (56%).

«Еще в нескольких сферах жизни Казань находится на 3 месте рейтинга: по развитию общественного транспорта (32%), школ и детских садов (35%), медицины (22%), кафе и ресторанов (45%), по уровню взаимопомощи (14%)», - сказано в данных результата опроса.

Так, жить в столице Татарстана предпочитают 9 из 10 опрошенных.