Глава ЦИК заявила о готовности проведения электронного голосования по Конституции в ряде регионов РФ

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила об апробации системы дистанционного электронного голосования по поправкам к российской Конституции. Об этом передает радио Sputnik.

Памфилова отметила, что такая система голосования имеет много положительных сторон — убережет от угрозы заражения коронавирусом и вовлечет в процесс голосования максимальное количество участников, включая молодежь.

«Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее „московской“ технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион», заявила Памфилова.

Вместе с этим, сотрудники избиркома смогут быстрее и точнее обработать всю документацию, значительно сократив расходы на организацию всего процесса.

Документ о допуске в России проведения дистанционного голосования уже подписан президентом страны Владимиром Путиным.