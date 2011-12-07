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Глава ЦИК заявила о готовности проведения электронного голосования по Конституции в ряде регионов РФ

Документ о допуске в России проведения дистанционного голосования уже подписан Владимиром Путиным.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила об апробации системы дистанционного электронного голосования по поправкам к российской Конституции. Об этом передает радио Sputnik.

Памфилова отметила, что такая система голосования имеет много положительных сторон — убережет от угрозы заражения коронавирусом и вовлечет в процесс голосования максимальное количество участников, включая молодежь. 

«Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее „московской“ технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион», заявила Памфилова.

Вместе с этим, сотрудники избиркома смогут быстрее и точнее обработать всю документацию, значительно сократив расходы на организацию всего процесса.

Документ о допуске в России проведения дистанционного голосования уже подписан президентом страны Владимиром Путиным. 

КВ
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