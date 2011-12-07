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В Казани при хлопке газа пострадала женщина

Хлопок газа произошел рано утром в доме №18 на ул. Волгоградской.

В Казани при хлопке газа пострадала женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве уточнили, что сообщение о хлопке газа на ул. Волгоградской, 18 поступило на номер экстренных служб 25 мая в 6.40. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что в многоквартирном жилом доме произошел хлопок газа в трехкомнатной квартире на пятом этаже. Дальнейшего горения не последовало.

Из дома эвакуировали 52 человека, 10 из них — несовершеннолетние.

В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры. 

КВ
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