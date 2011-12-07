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В Казани при хлопке газа пострадала женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В ведомстве уточнили, что сообщение о хлопке газа на ул. Волгоградской, 18 поступило на номер экстренных служб 25 мая в 6.40.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что в многоквартирном жилом доме произошел хлопок газа в трехкомнатной квартире на пятом этаже. Дальнейшего горения не последовало.
Из дома эвакуировали 52 человека, 10 из них — несовершеннолетние.
В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры.