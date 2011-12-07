Дети из многодетных семей России покажут свои таланты на сцене Всероссийского фестиваля «Искусство возможностей»

В 2021 году в России стартовал фестиваль многодетных семей «Искусство возможностей». Мероприятие проходит в рамках проекта «Многодетная Россия». Участники фестиваля смогут проявить свои способности в таких видах искусства, как: вокал, живопись, хореография, сценическое слово, киноискусство.

Сообщается, что выявление талантов детей, в том числе из многодетных семей, и оказание поддержки в творческой самореализации является главной целью проекта.

Фестиваль длится в период с апреля по ноябрь 2021 года. Запланировано проведение онлайн и оффлайн мероприятий.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно перейти по это ссылке, и оставить свою заявку на сайте.