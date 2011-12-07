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Эксперты оценят ход праймериз «Единой России» в Татарстане

Предварительное голосование проходит по открытой модели.

В Татарстане началось предварительное голосование. По итогам голосования будет сформирован список кандидатов в депутаты, которые представят татарстанскую «ЕДИНУЮ РОССИЮ» на выборах в Госдуму в сентябре. 

Отмечается, что на участие в предварительном голосовании «Единой России» в РТ зарегистрированы 96 кандидатов. Это показатель больше в два раза, чем на выборах в Госдуму 2016-го года. 50% кандидатов — это люди моложе 40 лет.

Среди кандидатов, в том числе, волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели и предприниматели. 

В Татарстане предварительное голосование проходит в онлайне и в классической офлайн-форме.

30 мая в республике откроются 557 счетных участков.

Уровень проведения праймериз оценят эксперты. Это социологи, политологи и пр.

В частности, экспертами будет дана оценка открытости процедуры для всех желающих. Также эксперты оценят уровень конкуренции на праймериз, насколько широко представлены на праймериз представители разных групп населения и пр.

КВ
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