Роман Шайхутдинов: «Мы готовы предложить в Иннополисе комплекс мер для иностранных IT-компаний»

Российский город высоких технологий на территории Татарстана Иннополис приглашает иностранные компании присоединиться к сотрудничеству в IT-сфере и открыть свои представительства на территории Особой экономической зоны «Иннополис».

По словам заместителя Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинова, Университет Иннополис в Татарстане имеет богатый опыт работы с мировыми компаниями, иностранными профессорами и научными центрами, а сама республика продолжает развивать международные связи как на правительственном уровне, так и в корпоративном секторе.

«Мы готовы предложить в Иннополисе комплекс мер для иностранных IT-компаний в полном соответствии с российским законодательством» — добавил он.

Руководство Особой экономической зоны «Иннополис» готово предоставить иностранным фирмам поддержку в сфере подбора кадров и перечень деловых услуг, начиная от особых условий аренды помещений, до возможности получения грантов от различных партнеров ОЭЗ.