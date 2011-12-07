Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Роман Шайхутдинов: «Мы готовы предложить в Иннополисе комплекс мер для иностранных IT-компаний»

Иннополис предлагает иностранным компаниям открыть своё представительство на своей территории.

Российский город высоких технологий на территории Татарстана Иннополис приглашает иностранные компании присоединиться к сотрудничеству в IT-сфере и открыть свои представительства на территории Особой экономической зоны «Иннополис».

По словам заместителя Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинова, Университет Иннополис в Татарстане имеет богатый опыт работы с мировыми компаниями, иностранными профессорами и научными центрами, а сама республика продолжает развивать международные связи как на правительственном уровне, так и в корпоративном секторе.

«Мы готовы предложить в Иннополисе комплекс мер для иностранных IT-компаний в полном соответствии с российским законодательством» — добавил он.

Руководство Особой экономической зоны «Иннополис» готово предоставить иностранным фирмам поддержку в сфере подбора кадров и перечень деловых услуг, начиная от особых условий аренды помещений, до возможности получения грантов от различных партнеров ОЭЗ.

КВ
Лента новостей