Специалисты Комитета ОКН решают вопрос о статусе парка усадьбы Паулуччи

Специалисты ОКН выезжали в усадьбу Паулуччи. Решается вопрос по поводу статуса парка усадьбы, сообщили «Казанским ведомостям» в Комитете Республики Татарстана по охране объектов культурного наследия.

«На основании заявления, поступившего в комитет, прорабатывается вопрос о возможности включения „Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи“ в список выявленных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия как памятник садово-паркового искусства конца 19 века», — рассказали в комитете.

Напомним, что в татарстанском селе Ключищи срубили яблони, посаженную, по некоторой информации, ещё в 19 веке. Местные жители боятся, что такая же участь постигнет и знаменитую липовую аллею усадьбы.

«Двести лет тут стояли эти яблони. Яблок было много. Собирали каждый год», — отметила местная жительница Ирина Гущина.

Женщина призналась, что после вырубки яблонь она позвонила в Министерство экологии и Министерство сельского хозяйства.

«Люди, которые срубили яблони, не представились. Рабочие сказали, что их наняли. Они срубили только яблони, так как яблони не считаются деревьями. В администрации посёлка нам ничего не объясняют», — объяснила Гущина.

Яблоневый сад появился в Ключищах Верхнеуслонского района в 19 веке. Там находилась усадьба Нарышкиных, которая в 1881 году перешла во владение маркизов Паулуччи.