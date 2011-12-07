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В челнинском зоолунопарке «Барс» проведена проверка: прокуратура выявила нарушения по содержанию животных

Возбуждены дела об административных правонарушениях.

Прокуратура Набережных Челнов посетила с проверкой зоолунопарк «Барс», где ею был установлен ряд нарушений по отношению к содержанию животных парка отдыха, сообщает ИА «Татар-информ».

Сейчас ведомством возбуждены административные дела по статьям «Нарушение ветеринарно-санитарных правил» и «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных».

Отмечается, что в парке было замечено несоблюдение ветеринарно-санитарных норм, отсутствует журнал наблюдения за животными, в котором должно фиксироваться состояние здоровья животных и время кормления. Кроме того, органы правопорядка не нашли документов на их корма. В зоолунопарке не организован ветпункт и не заключен договор с ветеринаром.

Отмечается, что за подобные нарушения зоолунопарку «Барс» грозит закрытие на 90 суток.

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