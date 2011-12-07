В ДУМ РТ определили дату для проведения Дня памяти павших при взятии Казани

В ДУМ РТ прошло заседание Совета аксакалов, посвященное памяти павших при взятии Казани. На нём они определили дату проведения Хэтер коне по мусульманскому календарю.

«Сегодня, 13 день месяца шавваль, — трагическая дата в истории татарского народа. В этот день в 959 году по хиджре войска под предводительством царя Ивана IV (Грозного) после продолжительной осады штурмом взяли Казань. Падение столицы стало фактическим концом существования Казанского ханства», — пояснили в духовенстве.

Аксакалы напомнили, что Казанское ханство было мусульманским государством, в котором процветала исламская культура, использовались арабская письменность и календарь Хиджры. А потому предложили ежегодно отдавать дань памяти павшим при взятии Казани в 13-й день месяца шавваль.

Отмечать эту важную дату участники заседания решили чтением Корана и дуа за упокой души павших героев на территории Казанского Кремля в стенах мечети «Кул Шариф», а также на площадке мавзолея казанских ханов.

«Собравшиеся подчеркнули недопустимость политических спекуляций на теме взятия Казани Иваном Грозным, которые чреваты межнациональными конфликтами», — резюмировали в пресс-службе ДУМ РТ.