В Казани 1 июня начнётся набор волонтеров на Специальные Олимпийские игры. Планируется отобрать 2250 заявок, однако их пришло уже около 4,5 тысяч.

«2250 — это окончательное количество волонтёров. Увеличивать число мест не планируется», — сообщил заместитель генерального директора Дирекции спортивных и социальных проектов Александр Карпов.

«Мы анонсировали завершение заявочной кампании 31 мая, поэтому с 1 июня начнем проводить рекрутинг. Мы его частично начали, но в дистанционном формате», — добавил Карапов.