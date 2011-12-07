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В Казани 1 июня начнётся набор волонтеров на Специальные Олимпийские игры

Стать волонтёрами вызвались уже 4,5 тысяч человек.

В Казани 1 июня начнётся набор волонтеров на Специальные Олимпийские игры. Планируется отобрать 2250 заявок, однако их пришло уже около 4,5 тысяч.  

«2250 — это окончательное количество волонтёров. Увеличивать число мест не планируется», — сообщил заместитель генерального директора Дирекции спортивных и социальных проектов Александр Карпов. 

«Мы анонсировали завершение заявочной кампании 31 мая, поэтому с 1 июня начнем проводить рекрутинг. Мы его частично начали, но в дистанционном формате», — добавил Карапов. 

КВ
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