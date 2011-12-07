В Зеленодольске открыли новое здание городской прокуратуры

В Зеленодольске 24 мая состоялось торжественное открытие нового здания городской прокуратуры по адресу: Зеленодольск, ул. Шевченко, дом 1, сообщает Прокуратура Татарстана.

В мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и прокурор РТ Илдус Нафиков, а также глава района Михаил Афанасьев, руководители правоохранительных органов и иных ведомств.

При строительстве нового здания учли требования антитеррористической защищенности, а комфортные помещения позволят разместить весь оперативный состав местной прокуратуры.

Рустам Минниханов, поздравляя работников прокуратуры с переездом, отметил, что они выполняют важную миссию по обеспечению законности и правопорядка, поэтому должны иметь достойные условия труда.

Кстати, с начала года работниками Зеленодольской прокуратуры было выявлено 377 правонарушений, по направленным материалам проверок следственными органами возбуждено десять уголовных дел.