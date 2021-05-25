«Сюда Шаляпин детей гулять водил»: под Казанью вырубили исторический яблоневый сад

«Яблони стояли тут 200 лет»

Яблоневый сад у усадьбы Нарышкиных — Паулуччи появился в Ключищах Верхнеуслонского района в 19 веке. На днях в средствах массовой информации появились новости, что знаменитый сад был вырублен.

По словам местных жителей, люди, которые вырубили сад, липы трогать не стали, а яблони были уничтожены потому, что «не считаются деревьями».

«Двести лет тут стояли эти яблони. Яблок было много. Собирали каждый год», — рассказывает местная жительница Ирина Гущина.

Женщина сообщила, что после вырубки яблонь она позвонила в Министерство экологии и Министерство сельского хозяйства.

«Люди, которые срубили яблони, не представились. Рабочие сказали, что их наняли. Они срубили только яблони, так как яблони не считаются деревьями. В администрации посёлка нам ничего не объясняют», — говорит Гущина.

Женщина также рассказала, что усадьбу Нарышкиных разобрали в 2011 году, а на её месте теперь появились коттеджи.

Помимо сада, на территории поселка находится еще три аллеи, одна из них — знаменитая липовая. За аллеей ухаживает еще один местный житель — Николай Гребнев. На её территории он поставил скамейки и высадил ели. Он говорит, что аллея была полностью запущенной и заросшей, а убираться тут он решил после того, как в посёлок начали приезжать туристы.

«Делаю это для своего здоровья и удовольствия. Я поставил три скамейки в этой аллее. А яблони спилили на прошлой неделе в четверг», — рассказал мужчина.

Жительница поселка Екатерина рассказывает, что раньше здесь росли «благородные», не дикие яблони, на территории стояли парники и тут делали мёд. Но сейчас всё заросло, еще и деревья спилили.

Женщина рассказывает, что по местным легендам в сад водил своих детей ещё Фёдор Шаляпин, а местным детишкам он тут преподавал пение.

«На территории своего участка я находила и крестик, и старые монеты. Конечно, плохо, что этот сад срубили, у поселка ведь богатая история», — отметила женщина.

Стоит отметить, что неподалеку от села Ключищи находится другой поселок — Октябрьский, там же и располагается исполком Ключищ. Туда мы направились, чтобы найти главу поселка Шамиля Азизова, однако на месте его не оказалось.

Его представитель рассказала, что он с утра уехал в Ключищи для уборки на местном кладбище. При нас она несколько раз звонила Азизову, однако трубку он так и не взял. Также журналисты посетили и кладбище, однако главы поселения там тоже не оказалось.

Примечательно, что на территории Октябрьского сельского поселения есть такой же старый яблоневый сад. Но он не тронут.

«Усадебная культура уходит»

Председатель татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) Фарида Забирова рассказала, что активисты написали заявление, чтобы включить яблоневый сад и аллеи бывшей усадьбы Нарышкиных — Паулуччи в перечень объектов культурного наследия.

Забирова отметила, что эти объекты природы не могут быть памятником природы, потому как их создали человек и природы, но территорию могут признать как «садово-парковое искусство усадебной культуры». По ее словам, другого выхода нет.

Она отметила, что проблема исчезновения таких исторических объектов актуальная не только для республики, но и для всей страны.

В Комитете по охране культурного наследия корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили, что специалисты ведомства уже выезжали в Ключищи, чтобы оценить ситуацию с садом и парком усадьбы. Они также отсняли территорию парка.

Как заверили в комитете, предложение о придании охранного статуса объектам «сейчас прорабатывается». У парка сгинувшей усадьбы есть шанс войти в список выявленных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в качестве памятника садово-паркового искусства конца 19 века.