Путин: «Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров»

Владимир Путин поздравил татарстанцев со 100-летием республики. Соответствующее обращение опубликовано на официальном портале Кремля.

«Образование Республики стало важной вехой в богатейшей истории вашей древней земли, способствовало сохранению языка, уникального культурного и духовного наследия народов, испокон веков живущих по берегам Волги и Камы», — сказано в поздравлении.

Президент также отметил значительный вклад татарстанцев в «в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, науки, культуры, образования».

Кроме того, Путин назвал Татарстан «одним из регионов-лидеров», указав, что в республике созданы условия для привлечения крупных инвестиций, успешно реализуются крупные промышленные и сельскохозяйственные проекты, а также инициативы в энергетическом и строительном комплексах, в социальной сфере.

«Отрадно, что татарстанцы искренне любят свою Родину, с глубоким уважением относятся к отеческим традициям и обычаям, свято чтят подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, в праздники и будни, в горе и радости умеют быть вместе, стремятся поддерживать тех, кто нуждается в помощи и заботе. Так случилось и в нынешнем году, когда наша страна столкнулась с угрозой распространения опасной эпидемии. Уверен, вместе мы обязательно справимся с этим серьёзным вызовом», — заключил президент.