Борьба с собаками и охрана школ: Ильсур Метшин ответил на вопросы казанцев

«Стерилизации и вакцинации недостаточно для борьбы с бродячими собаками»

Проблема бездомных собак одна из самых острых в городе. Как отметил Ильсур Метшин, только несколько стран смогли найти решение для неё, потому что это достаточно дорогая программа.

«Поступает много жалоб на эту тему, мы вынуждены констатировать, что существующих методов борьбы с собаками такими, как отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск обратно на улицу, явно недостаточно. Наша главная задача — это обеспечить безопасность жителей и навести порядок, но вопрос сложный», — сказал градоначальник.

Он отметил, что за последние полтора года в городе стерилизовали и выпустили обратно в среду почти 4 тыс. собак. Еще для 1 тыс. собак нашли новых владельцев, но 300 собак остались в приютах.

В Казани создадут 2 специальных центра для детей с ОВЗ

Мэр столицы Татарстана рассказал, что в Казани появится карта доступности среды учреждений для людей с ограниченными возможностями.

«Мы бы хотели создать специальный спортивный центр именно для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мировая практика такова, что дети с ОВЗ должны максимально находится среди обычных детей. Но посоветовались с родителями, и они говорят, что есть вещи доступной среды, только мало, нужны специальное оборудование и раздевалки, тренера и волонтеры. Сейчас мы задумались о создании двух таких специальных центрах: один в Заречье рядом с мечетью Ярдэм, а второй будет в Приволжском районе, скорее всего, это будет 78 и 139 школы», — поделился Метшин.

Охране школ в Казани уделят ещё больше внимания

Метшин отметил, что охране школ и раньше уделяли большое внимание, но трагедия в гимназии № 175 заставила чиновников еще больше обратить на это внимания.

«К сожалению, мы видели такие трагедии только по телевизору, а беда постучалась в наш город. Поэтому мы провели большое количество технической работы, проверили систему безопасности, и к 1 сентября будет профинансирована вся система охраны. И мы ждём решения федеральных властей, и мы делаем всё, что нужно на муниципальном уровне. Уже 167 млн рублей из городского бюджета выделено на решение технической охраны, но вопрос — кто будет школы охранять, пока остаётся открытым», — отметил мэр.

«Русско-Немецкую Швейцарию точно не будут застраивать»

Еще один важный вопрос, который интересовал жителей, — застройка Русско-Немецкой Швейцарии, где ещё недавно тлела сухая трава и деревья. Эко- активисты тогда предполагали, что территорию тогда поджигали специально.

«Могу вас смело заверить - на территории Русско-Немецкой Швейцарии ничего строится не будет, это жемчужина нашего города и зеленый оазис посреди него. В планах только заниматься его благоустройством и озеленять. Мы работаем вместе с экоактивистами, и, спасибо им, они не только защищают эту территорию, но и делают там много полезного, и показывают своим примером, как нужно относится к природе», — сказал Метшин.

Он подчеркнул, что это уникальная территория, где много краснокнижных растений, птиц, и некоторые участки уже благоустроены, приведена в порядок купель, были ограничены въезды.