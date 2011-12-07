Прокуратура: Отравившиеся антисептиком в лагере «Чайка» дети сейчас чувствуют себя хорошо

Воспитатели заметили странности в поведении нескольких детей, отдыхающий в лагере «Чайка» Пестречинского района Татарстана и сообщили об этом директору оздоровительного учреждения. Пока медики скорой добирались до места, пострадавшим смогли оказать первую помощь. Как выяснилось, дети из любопытства разбавили антисептик водой и выпили.

Сейчас шесть ребят в возрасте от 10 до 13 лет находятся в детском отделении Пестречинской ЦРБ под присмотром медиков, их жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Прокуратура Пестречинского района Татарстана также проводит проверку по факту отравления детей в лагере, выясняя обстоятельства инцидента. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщили в надзорном ведомстве.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что в составе кожного антисептика могут быть использованы разные химические вещества. Например, четвертичные аммониевые соединения, производные гуанидинов, различные спирты. Содержание этилового спирта в них не менее 70%, а изопропилового спирта — не менее 60%. Антисептик может состоять и из смеси спиртов. Также в состав кожного антисептика могут входить и дополнительные компоненты, к примеру, глицерин.

Антиспетики, в силу требований Роспотребнадзора, теперь находятся, так сказать «в шаговой доступности» и имеются практически во всех организация. Родителям стоит побеспокоиться о здоровье своих детей и рассказать им о возможных последствиях употребления различных химических жидкостей, не предназначенных для пищевого употребления. Кроме токсического отравления человек может получить и серьезные повреждения внутренних органов, ведущих к значительным осложнениям.

Как рассказал заведующий отделением хирургии ПДО ДРКБ МЗ РТ Павел Климашов, при проглатывании детьми едких жидкостей, содержащих в своем составе кислоты, особенно концентрированные, например, 70% уксусную эссенцию, или содержащие щелочи, едкий натр, который содержится в составе некоторых бытовых средств очистки, при проглатывании сильных окислителей, например, с содержанием хлора, возможно развитие ожога слизистой ротовой полости, пищевода и желудка. Особенно опасны ожоги пищевода тем, что глубокие повреждения могут привести к рубцеванию и непроходимости пищевода. Также может произойти перфорация с развитием серьезных осложнений.

Появление ожога пищевода проявляется беспокойством ребенка, болью при глотании. С первых же минут может развиться клиника непроходимости пищевода из-за выраженного болевого синдрома и отека. Ребенок будет отказываться от еды, в момент глотания будет плакать (если маленький ребенок). Появляется слюнотечение из-за невозможности проглотить слюну. Также может быть повышение температуры. В таких случаях необходимо срочно обратиться к специалисту, хирургу в частности. По возможности отпоить ребенка, а дальше проводится фиброгастроскопия для выявления очагов поражения, выявление самого ожога, его глубины и протяженности.