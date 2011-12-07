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Татарстан выбрали пилотным регионом для цифровой трансформации федеральной системы госзакупок

Пилотный проект поможет увеличить скорость получения документации бухгалтерскими службами, ускорить процесс актирования, избежать ручного ввода и дополнительных расходов.

Республику Татарстан выбрали пилотным регионом для цифровой трансформации федеральной системы госзакупок. Об этом сообщает пресс-служба «Барс групп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в Госкорпорацию Ростех).

Федеральное казначейство России и Правительство РТ уже доработали всю необходимую инфраструктуру, а также уже начали эксплуатацию проекта.

«На базе системы согласованы и реализованы форматы обмена данными по актам выполненных работ, товарно накладным, счет-фактурам, договорам и извещениям. Прямая передача документов позволила увеличить скорость получения документации бухгалтерскими службами, ускорить процесс актирования, избежать ручного ввода и дополнительных расходов. Кроме того, это обеспечивает возможность осуществления мониторинга кредиторской задолженности ведомств, так как все документы появляются в системе автоматически, исключая человеческий фактор, когда пользователь забывает или вносит информацию не вовремя», — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе пилот базируется на Государственной информационной системе «Бухгалтерский учет и отчетность государственных органов Республики Татарстан и подведомственных им учреждений» (Централизованная бухгалтерия РТ) — это первое в России облачное решение по цифровизации всей финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных учреждений.

Этот проект является частью концепции по переходу Федерального казначейства от бумажного документооборота к электронному. 

КВ
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