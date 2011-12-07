Кто останется без света?

С 8.00 до 17.00 25 августа электричества не будет в Авиастроительном районе по ул.Побежимова, 30, 32Б, 34, 42, Чапаева, 5, 6, 8, в пос.Кадышево по ул. Г. Камала, 1-20, 20а, Школьная, 3-13, Колодезная, 1-7, 2-16, Татарстан, 54, 56, 58, 60, 62, 64, Толстого, 2, 4, 3-11, Чехова, 1-9, 6-14, 2-я Школьная, 12, 32, 33, 34, Р.Зорге, 2/5.С 8.00 до 17.00 25 августа – в Вахитовском районе по ул.Кремлевская, 18, Пушкина, 25, 29.С 8.00 до 17.00 25 августа – в Приволжском районе по ул.Мавлютова, 17а, 17Б, 19, Гарифьянова, 2, жилые дома в частном секторе по ул.Южно-Промышленная, 1/77а, 1/77Б, Озерная, Теньковая, Поперечно-Прогонная, Услонская, Загородная, Парниковая.С 8.00 до 17.00 25 августа – в Советском районе жилые дома в частном секторе по ул.Большая Красная, Татарстан, Дорожная, в пос.Киндери по ул.Водстрой.С 8.00 до 17.00 26 августа – в Авиастроительном районе по ул.1-я Муромская, 24-68, 35-67, Беломорская, 169, 190-210, Бестужева, 1-29, 30-62, Зелинского, 1-63, 2-72, Котовского, 1-45, 2-20, Пестеля, 44, 46, Петлякова, 1-67, 2-68, Пятигорская, 28-50, 63-81, Рижская, 7-17, 2-18, Серафимовича, 1-65, 2-62, «Водозабор» - Водоканал, ГСК «Северный» по ул.Литвинова, коллективные сады вертолетного завода, «Гидроспецстрой», дом отдыха «Наратлык», садовое товарищество №10 ОАО « КМПО», сады «Кооператор» н.п.Северный, садовое товарищество «Энергетик» КТЭЦ-3, жилые дома в частном секторе по ул.Центральная Мариупольская, 84-132, 91, 93-139, Луначарского, 14-16, Литвинова, 31-33, Сарапульская, 1-17, 2-18, Тренева, 10-62, 15-69, Соликамская, 1-15, 2-14, Кунанбая, 14-32, Литвинова, 1-29, Луначарского, 2-12.С 8.00 до 17.00 26 августа – в Вахитовском районе по ул. Большая Красная, 47, 51, Жуковского, 24, Зинина, 24, 34, 41, Товарищеская, 28/70, Достоевского, 66/17, Салимжанова, 10/73.С 8.00 до 17.00 26 августа – в Приволжском районе по ул.Мавлютова, 17а, 17Б, 19, Гарифьянова, 2, жилые дома в частном секторе п.Борисково по ул.Техническая, Нижнекамская, Пожарная, Тихорецкая, Локомотивная, Люблинская, Землемерная, Башкирская, Лодейная, Запорожская, Горийская, Цветочная, Десятидворная, Прибрежная, Лево-Прибрежная, 2-я Нижнекамская, Семидворная; ул.Эсперанто, 35/98, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 45, 47, Шаляпина 7, 35, ул.Ботаническая, 10, 10а, Х.Такташа, 113/47, 115/1, Спартаковская, 111.С 8.00 до 17.00 27 августа – в Авиастроительном районе жилые дома в частном секторе по ул.Сарапульская, 21-43, 20-44, 43-57, 46-64, Соликамская, 21-63, 38-58, Черкасова, 2Б, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 34а, 34Б, 38, Горбунова, 1-17, 2-20, 26-38, 25-43, Гомельская, 26-48, 1-39, 56, 58, 51-61, Поперечно-Большая, 2а, Мариупольская, 77-91, 72-90, 94-112, 95-115, Челюскина, 3а, 101-119,116-122, 130-132, Центрально-Мариупольская, 134-156.С 8.00 до 17.00 27 августа – в Вахитовском районе по ул.Большая Красная, 47, 51, Жуковского, 24.С 8.00 до 17.00 28 августа – в Вахитовском районе по ул.Волкова, 80, 84, 86.С 8.00 до 17.00 28 августа – в Советском районе по ул.Ак.Глушко, 20, 22, Р.Вагапова, 23, 27, 29.С 8.00 до 17.00 29 августа – в Ново-Савиновском районе жилые дома в частном секторе по ул.Жилищная, 5-31, 2-26, Звениговская, 1-23, 2-26, Комбинатская, 1-25, 4-34, Монтажная, 2а, 2Б-35, Силикатная, 1-31, 2-24, Транспортная, 1-31, 2-32, Яранская, 1-31, 2а-32.С 8.00 до 17.00 29 августа – в Приволжском районе в п.Борисково по ул.Глазунова, 6, 8 к.1-2, 10, Авангардная, 171Б, 187.С 8.00 до 17.00 29 августа – в Советском районе по ул.А.Кутуя, 104, 113-155, 157а, Рабочая, 2-я Рабочая, Нагорная, Энтузиастов.