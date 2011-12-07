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Депутат Госдумы РФ Марат Бариев проведет онлайн-встречу с жителями Татарстана 26 августа

Встреча с жителями Татарстана пройдет на базе Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева.

Татарстанцев приглашают на онлайн-встречу с депутатом Государственной Думы РФ, членом Комитета ГД по физической культуре, спорту и делам молодёжи Маратом Бариевым, сообщают организаторы встречи.

«Встреча с жителями Татарстана пройдет на базе Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева посредством Skype (priemnayaer116), WhatsApp (8-987-205-00-63), а также по телефону», — уточняется в сообщении.

Прием граждан состоится 26 августа в 14.00. Необходима предварительная запись по телефону: 8(843)-238-10-00,292-93-34.

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