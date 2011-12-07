Долевой долгострой на Достоевского может быть сдан в 2021 году

Такую новость сообщил на встрече с дольщиками первый заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзянов.

В свое время дом на улице Достоевского фирма «Свей» почти достроила. К сроку сдачи - 2014 году - он был готов на 78%. Но, по словам дольщиков, за два месяца до этого стройку приостановили, а потом и вовсе заморозили.

В декабре 2019 года Федеральный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ДОМ.РФ заключил договор с правительством Татарстана о софинансировании завершения строительства жилого дома на ул. Достоевского, 57, а также трех домов ФОНовского жилого комплекса «МЧС» - №3, 4 и 2 (за исключением блока «А», который возводит ижевская компания за счет выделения земельного участка на ул. Академика Губкина). Предполагаемый на данный момент размер финансирования - 5,5 млрд рублей.

Решением суда дом на улице Достоевского общей площадью 32,3 тыс. кв. м и земельный участок переданы республиканскому Фонду поддержки дольщиков. По словам исполнительного директора фонда Ивана Новикова, разрешение на строительство пока не переоформлено, по этой причине в документах заказчиком значится ООО «Фирма «Свей». В ближайшее время будет подана заявка на внесение изменений в разрешение на строительство.

В доме из 373 квартир продана 341, также из 94 парковочных мест реализовано 17. В дальнейшем фонд будет продавать невыкупленные квартиры и парковочные места.

По словам Ивана Новикова, чтобы получить федеральные средства, необходимо в окончательном виде подготовить проектно-сметную документацию на завершение строительства. Работа над документами ведется, ее планируется завершить в начале сентября.

Как сообщается на сайте мэрии Казани, финансирование будет осуществляться по схеме - 42% республиканских средств и 58% федеральных. На четыре дома из республиканского бюджета выделено 2 млрд рублей.