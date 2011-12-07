Дворец культуры в Дербышках вновь открыл свои двери

Возобновил свою работу уникальный образовательный центр казанского поселка Дербышки — Дворец культуры имени Сахибгарея Саид-Галиева. Названный в честь первого председателя Совнаркома Автономной Татарской ССР, он являет образец величавого монументализма сталинской эпохи.

Завершились масштабные работы по реконструкции здания, но дело не обошлось лишь капремонтом стен. Дворец в ходе реновации получил отличную современную начинку с учетом всех требований времени: дети и взрослые теперь могут познакомиться с необычной историей Дербышек в интерактивном формате, залы для занятий оснащены удобным и разнообразным инструментарием, созданным с учетом новых информационных технологий.

Но главное — благодаря снятию ограничений, связанных с пандемией, в ДК им. С. Саид-Галиева начинается обычная кипучая жизнь творческих коллективов, рассчитанных на разный возраст — от мала до велика. Конечно, с соблюдением всех необходимых санитарных правил.

В эти дни здесь идет запись в разнообразные кружки по интересам, которые в сентябре соберут и детей, и взрослых со всей округи. А территория охвата у Дворца культуры — будь здоров! В зоне его культурного притяжения — часть Советского района Казани с населением более чем 70 тысяч жителей, добавим сюда еще и ближайшие поселения: поселки Нагорный, Киндери, Сосновка и Аки, Научный городок и Ветеринарный городок.

В старейшем Дворце культуры Казани, обретшем второе дыхание и новую жизнь — более комфортабельную, побывали корреспонденты «Казанских ведомостей».

Здание дербышкинского очага культуры выглядит величественно. Если в недавние времена посетителей встречал просто огромный дом с облупившейся краской на фасаде, то сейчас это — белоснежный красавец с греческой колоннадой на входе, словно фрегат, невозмутимо плывущий по волнам истории. Впечатляет и очень просторное фойе с теми же колоннами под золото.

Но главные изменения все же в другом — удобствах, основанных на компьютерных технологиях. Например, сразу при входе посетителя встречает большое интерактивное информационное табло. Хочешь — познакомься для начала с историей ДК, записаться в кружок — выбирай, куда нажать в выплывшем меню. Вот проект «Жизнелюб» предлагает занятия в группах по здоровому образу жизни, занятия по рукоделию, вокалу как на русском, так и на татарском языке, а еще танцы, театральное искусство — всего сразу и не перечесть. В ДК им. С. Саид-Галиева действует 31 клубное формирование, причем для всех возрастов!

Например, для занятий театральным искусством сейчас во дворце создана уникальная сцена. Директор ДК им. С. Саид-Галиева Валентина Иванова с гордостью рассказывает об устройстве сценической площадки:

— Видите — круг в центре? Теперь у нас, как и в больших театрах, обустроена вращающая сценическая площадка, это помогает быстро менять декорации по ходу постановки. Особенная у нас сейчас и обычная оркестровая яма. Она оборудована поднимающейся наверх площадкой — стоя на ней, оркестр может подниматься к зрителю и опускаться вниз, занимая свое обычное рабочее положение. А все пространство сцены буквально нашпиговано специальным световым и звуковым оборудованием. Так что теперь наш Дворец культуры полностью укомплектован всем необходимым оборудованием, чтобы принимать любые культурные события республиканского и всероссийского уровня: фестивали, концерты, выступления театральных, песенных и танцевальных коллективов.

Под стать и новое музейное пространство Дворца культуры. Теперь это не только уникальные вещи и документы, собранные под стеклом экспозиций, но и интерактивные подборки наиболее интересных фактов из истории Дербышек и его градообразующего предприятия — завода КОМЗ. Бесценные архивные фото собраны в калейдоскопы чередующихся презентаций.

Добавим, что масштабная реконструкция и возвращение в строй этого дворца стали возможны благодаря огромной поддержке администрации Казани. А главным стало то, что по поручению Президента Республики Татарстан правительством республики подготовлена Программа комплексного и капитального ремонта ряда объектов культурного наследия народов РФ на территории города Казани.

Рустам Минниханов, побывав здесь в июне нынешнего года на открытии обновленного после реконструкции ДК им. С. Саид-Галиева, напомнил, что системная работа по ремонту дворцов культуры и строительству сельских клубов входит в большой план действий в рамках реализации национальных проектов, определенных Президентом России Владимиром Путиным. «Мы будем и впредь продолжать работу в данном направлении. У нас еще несколько серьезных объектов в этом году. Это Алафузовский театр, Дворец культуры железнодорожников в поселке Юдино, КЦ „Чулпан“ и ряд других проектов», — отметил Президент Татарстана.