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Гендиректор «Рубина» опроверг интерес «Локомотива» к игроку казанского клуба

Сейчас проходит подготовка казанцев к матчу с «Уфой».

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к полузащитнику Игорю Коновалову. Об этом пишет Sport24.

По словам Сайманова, никаких предложений ни от кого не поступало. Однако клуб готов их рассмотреть.

Позже он отметил, что сейчас проходит подготовка казанцев к матчу с «Уфой». Директор добавил, что травмированных футболистов сейчас нет, к игре готовятся в полном составе.

Встреча пройдет завтра на «Ак Барс Арене» и начнется в 18:30.

КВ
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