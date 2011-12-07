Гендиректор «Рубина» опроверг интерес «Локомотива» к игроку казанского клуба

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к полузащитнику Игорю Коновалову. Об этом пишет Sport24.

По словам Сайманова, никаких предложений ни от кого не поступало. Однако клуб готов их рассмотреть.

Позже он отметил, что сейчас проходит подготовка казанцев к матчу с «Уфой». Директор добавил, что травмированных футболистов сейчас нет, к игре готовятся в полном составе.

Встреча пройдет завтра на «Ак Барс Арене» и начнется в 18:30.