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Ильсур Метшин: Мы приготовили самое лучшее для подготовки футбольных талантов

Инспектируя строительство крытого футбольного манежа «Максат», мэр Казани Ильсур Метшин отдельно отметил спортивные сооружения и тренажеры, на которых будут заниматься юные футболисты.

«Футбол — это не только игра на поле с мячом. Мы усилили территорию, прилегающую к манежу дополнительными спортивными сооружениями. Это воркаут-площадка, самое современное оборудование для спортивной подготовки детей, занятий легкой атлетикой, челночным бегом, забегами на ускорение», — сказал Ильсур Метшин.

«Мы нашли самое лучшее, что есть в мире. Проконсультировались с тренером Эфреном, который долгие годы работает в футбольном клубе „Рубин“. Все, что есть для подготовки детей, юношей в мире, мы обустроили на территории этого манежа», — заключил мэр.

Напомним, футбольный манеж «Максат» откроется в Казани 10 сентября. Еще один крытый футбольно-регбийный манеж строится на улице Чуйкова. 

КВ
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