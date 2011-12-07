Ильсур Метшин: Мы приготовили самое лучшее для подготовки футбольных талантов

«Футбол — это не только игра на поле с мячом. Мы усилили территорию, прилегающую к манежу дополнительными спортивными сооружениями. Это воркаут-площадка, самое современное оборудование для спортивной подготовки детей, занятий легкой атлетикой, челночным бегом, забегами на ускорение», — сказал Ильсур Метшин.

«Мы нашли самое лучшее, что есть в мире. Проконсультировались с тренером Эфреном, который долгие годы работает в футбольном клубе „Рубин“. Все, что есть для подготовки детей, юношей в мире, мы обустроили на территории этого манежа», — заключил мэр.

Напомним, футбольный манеж «Максат» откроется в Казани 10 сентября. Еще один крытый футбольно-регбийный манеж строится на улице Чуйкова.