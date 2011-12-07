Казанская дважды стобалльница Гузель Идиатуллина не плачет из-за четверок

Золотая медалистка

Гузель — обаятельная и интеллигентная девушка, разговаривает тихим голосом, не пытаясь произвести впечатление.

— Получить 200 баллов было сложно, — рассказала она. — Приходилось целыми днями заниматься, не отвлекаясь на прогулки и встречи с друзьями.

Девушка сообщила, что как следует подготовиться к экзамену помог режим всеобщей самоизоляции:

— Выходить на улицу запрещалось. И это способствовало моему намерению сосредоточиться на учебе.

Да, Гузель с легкостью пользуется словами и оборотами, которые в обычной речи не от каждого взрослого услышишь.

К слову, она окончила школу с золотой медалью. К любимым предметам причисляет не только те, за которые получила по 100 баллов, но также обществознание и английский язык. По первому предмету она набрала 99 баллов, а по второму — 94.

— Планирую поступать в МГИМО на факультет зарубежного регионоведения, — рассказала девушка. — Конечно, дипломатами становятся далеко не все. Однако посвятить себя любимому делу — большое счастье.

По словам Гузели, примерно полгода она занималась с репетитором. После этого решила отдать предпочтение онлайн-урокам.

— Мой главный совет будущим выпускникам — готовиться строго к тестированию в формате ЕГЭ, не отвлекаясь при этом на посторонние темы, — советует Гузель. — На экзамене нужны не столько знания и эрудиция, сколько понимание механизма итоговой аттестации.

Помимо учебы девушка увлекается рисованием. Создает карандашные портреты людей. Также находит время для фотографирования и походов в тренажерный зал:

— Несколько лет играла в волейбол. Теперь больше привлекает фитнес. Им можно заниматься везде, даже дома. Всегда чувствую себя в прекрасной физической форме.

На первом месте у Гузели пока стоит карьера. Она считает, здоровую и счастливую семью может создать только цельный, состоявшийся человек.

— Мой девиз — все в твоих руках! — признается девушка. — Каждый из нас способен на многое, если по-настоящему верит в себя.

Об эффективном тандеме

Мы спросили о выпускнице директора средней общеобразовательной школы № 89 с углубленным изучением отдельных предметов Аллу Никифорову:

— Высокие баллы на ЕГЭ — бесспорный приоритет при поступлении в лучшие вузы страны. Гузель — настоящая трудяга! Очень активная и целеустремленная девушка. Она не только показывала замечательные способности к обучению, но и принимала активное участие в общественной жизни школы. Оформляла информационные стенды, демонстрировала свои таланты в творческих конкурсах. Кстати, Гузель не плакала из-за четверок просто потому, что никогда их не получала. С самого начала она ставила перед собой высокую планку и смело шла вперед.

Стобалльники рождаются в тандеме семья — школа. Родителям следует разделять увлечения своего ребенка, искренне интересоваться его жизнью. Школа в первую очередь должна воспитывать человека, личность. Только при совместной работе заинтересованных сторон достигаются высокие результаты. Мама и папа Гузели постоянно были на связи с преподавателями и администрацией школы. Посещали все собрания и субботники. Очевидно их желание помочь своей дочери стать успешным человеком.

Гузель непременно станет настоящим профессионалом в избранной области и реализует все свои намерения.

О будущем

Рассказала о дважды стобалльнице и ее мама Рушания Идиатуллина:

— Очень горжусь своей дочерью! Уверена, что набранные ею 200 баллов — замечательный старт, сулящий стремительный карьерный рост. Гузель всегда понимала, чего хочет от жизни, и неустанно работала над собой. Девочка с малых лет тянулась к знаниям. А стремление к развитию — это залог успеха. Моя задача как матери — поддержать своего ребенка, вселить в него уверенность в собственных силах. Убеждена, что дочку ждет еще множество побед.

Кстати

В нынешнем году в Казани единый государственный экзамен на 100 баллов сдали 98 школьников. При этом 7 выпускников получили максимальный результат сразу по двум предметам.