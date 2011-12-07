Казанские застройщики посадили около 5 тысяч деревьев за полгода

В Казани за полгода было вынесено 107 распоряжений застройщикам, в рамках которых те были обязаны провести компенсационное озеленение взамен уничтоженного при строительстве, сообщил начальник Управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев в ходе делового понедельника в мэрии города.

По 25 распоряжениям застройщики уже выполнили все работы, еще по 9 сроки исполнения были перенесены в условиях кризисного периода. В 12 случаях работы не были выполнены в срок, за неисполнение были составлены соответствующие протоколы.

В общей сложности казанские застройщики в качестве компенсации посадили 5 тысяч деревьев и сормировали более 40 тысяч квадратных метров газонов.