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Минниханов: Необходимо использовать все меры для восстановления экономики — это главная задача в условиях пандемии

Глава республики обозначил основные задачи экономики после снятия ограничений.

Главной задачей после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, будет восстановление экономики, заявил Рустам Минниханов во время совещания в Доме правительства РТ.

«Необходимо использовать все меры для восстановления экономики — это главная задача, о которой не раз также говорил президент России Владимир Путин. В рамках ограничений мы создавали условия для работы предприятий», — сказал президент РТ.

На данный момент республика находится на третьем этапе снятия ограничений: восстановлена работа практически во всех отраслях. Республика готова оказывать поддержку бизнесу, но для этого «должна быть выстроена слаженная работа всех государственных и муниципальных органов и предприятий», — считает Минниханов.

По словам главы республики, в Татарстане за 7 месяцев 2020 года объем ВРП составил 98,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ИПП составил 98,2%. Также выявлено снижение по ряду ключевых отраслей промышленности.

Кроме того, отмечены существенные сокращения в бюджет — на 34,2 млрд меньше, чем в прошлом году. «Наиболее значительное снижение по налогу на прибыль — почти в два раза», — отметил президент РТ.

Однако замечен и рост: в нефтепереработке — на 13,9%, в пищевой промышленности — на 18%, в целом по производствам — на 5,2%. 

КВ
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