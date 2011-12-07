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Председатель ЦИК РТ рассказал о нововведениях для голосования на выборах

Количество площадок для голосования на выборах на открытом воздухе определят до 1 сентября.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев сообщил об организации площадок для голосования на выборах на придомовых территориях в Татарстане. В этом году в них появятся кабины для тайного голосования, пишет ИА «Татар-информ».

Кабинка, по словам Кондратьева, является нововведением. Сейчас в республиканском избиркоме изучаются придомовые территории, на которых потом будут проводиться голосования. При этом работать такие участки будут в определенное время и только при хорошей погоде, подчеркнул он. Место проведения такого голосования будет контролировать сотрудник МВД.

А в помещениях избирательных участков татарстанцы смогут проголосовать с 8.00 до 20.00.

Количество площадок для голосования на выборах на открытом воздухе определят до 1 сентября. 

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