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Судебные приставы изъяли машину казанца, собравшего штрафы на 60 тысяч рублей

Мужчина накопил штрафы ГИБДД с прошлого года.

Судебные приставы изъяли машину казанца, собравшего штрафы на 60 тысяч рублей.

Сообщается, что мужчина накопил штрафы ГИБДД с прошлого года. Поэтому «Митсубиси Лансер» казанца поместили на специализированную стоянку, после чего тот погасил долг в полном объеме.

Как рассказал главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова, всего в 2020 году в республике с помощью мер приставов взыскали более 238 миллионов рублей штрафов ГИБДД. 

КВ
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