Судебные приставы изъяли машину казанца, собравшего штрафы на 60 тысяч рублей.

Сообщается, что мужчина накопил штрафы ГИБДД с прошлого года. Поэтому «Митсубиси Лансер» казанца поместили на специализированную стоянку, после чего тот погасил долг в полном объеме.

Как рассказал главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова, всего в 2020 году в республике с помощью мер приставов взыскали более 238 миллионов рублей штрафов ГИБДД.