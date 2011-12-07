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Татарстан учредил Международную премию имени химика Марковникова

Владимир Марковников – выдающийся представитель Казанской химической школы, ученик Александра Бутлерова.

Опубликован указ Президента Республики Татарстан об учреждении Международной премии имени В.В.Марковникова за выдающийся вклад в области органической химии, сообщает пресс-служба Казанского федерального университета. 

Владимир Марковников – выдающийся представитель Казанской химической школы, ученик Александра Бутлерова, создатель учения о взаимном влиянии атомов в молекулах органических соединений, ставшее впоследствии стало одним из ключевых правил современной органической химии, которое так и назвали в его честь – «Правило Марковникова». 

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