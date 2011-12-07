Татарстанцев приглашают принять участие в квесте #МойТатарстан

Татарстанцев приглашают принять участие в фотомарафоне «Мой Татарстан», сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет 27 и 30 августа. Участником фотомарафона может стать любой желающий. Для этого нужно будет подключиться к трансляции в сообществе акции #МойТатарстан в соцсети «ВКонтакте» 27 августа в 18.00 и 30 августа в 15.00.

В ходе трансляции ведущий объявит задание, которое участники должны будут выполнить за определенное время. Как только истечет отведенное время, ведущий разыграет призы среди выполнивших задание.