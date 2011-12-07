Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанцев приглашают принять участие в квесте #МойТатарстан

Фотомарафон состоится 27 и 30 августа.

Татарстанцев приглашают принять участие в фотомарафоне «Мой Татарстан», сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет 27 и 30 августа. Участником фотомарафона может стать любой желающий. Для этого нужно будет подключиться к трансляции в сообществе акции #МойТатарстан в соцсети «ВКонтакте» 27 августа в 18.00 и 30 августа в 15.00.

В ходе трансляции ведущий объявит задание, которое участники должны будут выполнить за определенное время. Как только истечет отведенное время, ведущий разыграет призы среди выполнивших задание. 

КВ
Лента новостей