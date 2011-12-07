Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Челнах задержали водителя автобуса с поддельными правами

Нарушителя удалось вычислить в ходе патрулирования.

В Набережных Челнах сотрудники ГИБДД задержали водителя автобуса с поддельными правами в ходе патрулирование, сообщил начальник отдела ГИБДД по Набережным Челнам Радий Кадиков.

«Ежедневно в ходе патрулирования улиц автоинспекторами выявляется 30-40 нарушений правил дорожного движения водителями пассажирских автобусов. Сюда относится, например, ненадлежащее техническое состояние транспортного средства или перевозка стоящих пассажиров», — рассказал Кадиков.

Он также отметил, что большинство автобусов оснащены видеорегистраторами, однако в авариях, которые произошли по вине водителя автобуса, видеорегистраторы часто исчезают. В ГИБДД намерены проработать данную ситуацию.

КВ
Лента новостей