В Казани открывается лицей, построенный по Национальному проекту «Образование»

1 сентября в Казани откроет свои двери новый многопрофильный лицей № 187 «Ритм» по улице Назиба Жиганова в Советском районе. Инспекция Госстройнадзора РТ выдала школе заключение о соответствии, сообщает пресс-служба ведомства.

Школа рассчитана на прием 1224 учащихся. Для занятий физкультурой имеется большой спортивный зал, будет работать библиотека, вместительная столовая и даже сразу и два бассейна — 25-ти метровый для старших и поменьше — для младших классов. Учебное учреждение оснащено оборудованием для маломобильных учеников.

Школа построена в рамках реализации национального проекта «Образование».