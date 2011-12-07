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В Казани открывается лицей, построенный по Национальному проекту «Образование»

Многопрофильный лицей «Ритм» по улице Назиба Жиганова подтвержден заключением о соответствии (ЗОС).

1 сентября в Казани откроет свои двери новый многопрофильный лицей № 187 «Ритм» по улице Назиба Жиганова в Советском районе. Инспекция Госстройнадзора РТ выдала школе заключение о соответствии, сообщает пресс-служба ведомства. 

Школа рассчитана на прием 1224 учащихся. Для занятий физкультурой имеется большой спортивный зал, будет работать библиотека, вместительная столовая и даже сразу и два бассейна — 25-ти метровый для старших и поменьше — для младших классов. Учебное учреждение оснащено оборудованием для маломобильных учеников. 

Школа построена в рамках реализации национального проекта «Образование».

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