24 августа в ПФО стартовал Молодежный форум «iВолга», сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

От Татарстана в форуме принимают участие 150 студентов.

«Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира», — отмечают организаторы.

Образовательная программа форума включает в себя четыре смены: «Наша Победа», «Наука и цифровые технологии», «Территория для жизни», «Мой бизнес». В программе форума запланировано проведение интерактивных мероприятий: утренних зарядок, завтраков «с шефом», онлайн-квизов, иммерсивных спектаклей, онлайн-концерта и обеденных диджей-сетов, вечеров с известными людьми.

Кроме того, в рамках форма пройдут конкурсы грантов Фонда гражданского общества ПФО и конкурс молодежных проектов Росмолодежи. Также участников ждет обучение полезным «гибким навыкам» в рамках программы SoftSkills.

«Платформа Форума адаптирована и для участников с ограниченными возможностями в здоровье (слабовидящие и слабослышащие)», — уточняется в сообщении.

В этом году количество резидентов форума увеличилось до 3,5 тыс. человек, а зрителями дистанционной «iВолги» могут стать до 50 000 молодых людей со всей России.