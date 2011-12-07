В Татарстане пострадавшие вкладчики получат ещё по 300 тысяч рублей

В Татарстане пострадавшие вкладчики получат еще по 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе президента РТ.

«В Кабинете Министров прошло совещание об итогах работы, проводимой в рамках решения вопросов клиентов банков, признанных несостоятельными (банкротами). В рамках разработанной концепции Республиканским фондом поддержки проведены шесть этапов оказания помощи», — пояснили в ведомстве.

Так, выплаты уже осуществлены 6 101 заявителю. Общая сумма выплат составляет 2 млрд рублей. 55% пострадавших лиц (3 617 вкладчиков) получили потерянные средства в полном объеме.

Рустам Минниханов отметил важность проводимой поэтапной работы в данном направлении. Особенно он обратил внимание на категорию ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

В ходе совещания было принято решение полностью погасить требование четырёх ветеранов ВОВ и повторно оказать поддержку двум труженикам тыла в размере 500 тысяч рублей.