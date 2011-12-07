В Татарстане появились липовые справки, разрешающие ходить без маски

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Об этом рассказал в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«Предъявляют справки непонятного содержания. Например, что человеку противопоказано ношение маски и перчаток с очень странным диагнозом: „Хроническая обструктивная болезнь легких“. Где легкие, и где перчатки? Большой вопрос», — объяснила она.
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ напомнила, что медицинские справки должны иметь две печати — от медучреждения и врача, в то время как обсуждаемый «документ» имел только одну печать от индивидуального предпринимателя.
«Мы передадим данный документ в соответствующие органы» — резюмировала Любовь Авдонина.