В Татарстане появились липовые справки, разрешающие ходить без маски

Об этом рассказал в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Предъявляют справки непонятного содержания. Например, что человеку противопоказано ношение маски и перчаток с очень странным диагнозом: „Хроническая обструктивная болезнь легких“. Где легкие, и где перчатки? Большой вопрос», — объяснила она.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ напомнила, что медицинские справки должны иметь две печати — от медучреждения и врача, в то время как обсуждаемый «документ» имел только одну печать от индивидуального предпринимателя.

«Мы передадим данный документ в соответствующие органы» — резюмировала Любовь Авдонина.