В Татарстане пройдет международный турнир по брей-дансу Combonation X2

В Татарстане пройдет международный турнир по брейк-дансу Combonation X2, участники которого планируют побить мировой рекорд по вращению на голове, сообщает пресс-служба минмолодежи РТ.

«На одной из площадок турнира одновременно сто человек выполнят известный элемент брейкинга — хедспин. Организаторы собираются приурочить мировой рекорд к 100-летию ТАССР», — уточняется в сообщении.

Принять участие в акции может любой желающий, умеющий крутиться на голове. Для этого необходимо записать видео и прислать его в официальную группу турнира Combonation X2 в соцсети «ВКонтакте».

Год назад на турнире уже установили один рекорд — 65 танцоров одновременно прыгали на одной руке на крыше «Чаши».