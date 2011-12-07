Визит к косметологу: как не навредить своей внешности

Юрист, директор юридической компании Наталья Веретенникова привела типичные ситуации, с которыми сталкиваются пациентки врачей-косметологов, и дала рекомендацию, как выйти из них правильно, с правовой точки зрения.

Ситуация первая

В салон красоты женщина обратилась за услугой введения ботокса. В процессе процедуры появилось сомнение, что косметолог работает без лицензии и берет деньги в обход кассы. Косметолог просто снимает кабинет для работы. Женщина ушла, терзая себя сомнениями: к квалифицированному ли специалисту она попала, вправе ли требовать лицензию и как вообще выглядит этот документ.

Наталья Веретенникова: — У лица, предоставившего клиенту косметологическую услугу, должна быть и лицензия, и соответствующее образование. Кстати, размещение копии лицензии для свободного ознакомления с ней потребителя услуги обязательно. Если потребителя что-то не устроило в оказанной услуге, он вправе направить жалобу в Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Эти ведомства могут проверить наличие лицензии у косметолога и законность осуществления медицинской деятельности. При наличии оснований возможно привлечение косметолога к административной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

Ситуация вторая

Женщина искала подходящего косметолога и, как это часто бывает, нашла в социальных сетях. Позже выяснилось, что процедуру пилинга, которая была нужна клиентке, специалист временно выполняет на дому. А вместо ответа на вопрос, какое у нее образование, обиделась и прервала разговор, назвав беседу неэтичной. Несостоявшаяся клиентка так и не поняла, кто прав в этой ситуации.

Наталья Веретенникова: — На сегодняшний день эстетическая косметология включает три основные профессии. Врач-косметолог — специалист самого высокого класса, с дипломом медуниверситета. Он владеет инвазивными методами работы с дермой. Врач-косметолог имеет право проводить процедуры, подразумевающие воздействие на глубокие слои кожи: шлифовка лазером, химический пилинг, введение мезонитей, фотоомоложение и т. д.

Вторая профильная профессия — косметолог — предполагает медобразование среднего уровня (колледж, техникум). Специализируется на лечебном массаже, уходе за дермой, имеет право делать несложные инъекции и аппаратные процедуры: мезотерапию, дарсонвализацию, биоревитализацию и т. д.

Третье направление — эстетист. Не имеет специального образования, чаще всего за плечами у такого мастера курсы косметологов-эстетистов. Некоторое время назад для работы в косметологии иметь медицинский диплом было обязательным условием. Сегодня дело обстоит иначе: достаточно пройти соответствующие курсы. Но эстетисту запрещено использовать трудоемкие методики. Он проводит самые простые и нетравмоопасные процедуры, направленные на улучшение внешности: гигиенический массаж лица, маски, обертывания, окрашивание бровей, наращивание ресниц.

Не забывайте, что квалифицированный специалист (врач-косметолог) востребован на рынке косметологических услуг, чаще всего у него достаточное количество пациентов, он получает достойный доход, работая легально, не оказывая услуги на дому. Поэтому любой уважающий себя профессионал, имеющий хотя бы пятилетний опыт работы в индустрии, точно будет стремиться работать в клинике и, скорее всего, свое достойное место найдет.

Отдельно хочется остановиться на рисках, возникающих при посещении косметолога на дому. В основном это риски, связанные с побочными эффектами и осложнениями.

Любой врач, даже самый квалифицированный и опытный, не застрахован от нежелательных последствий. Но здесь самое главное, какую помощь получит пациент, как будет решаться его проблема. Если услуга была оказана в клинике, то клиент юридически более защищен. Он имеет документальное подтверждение всех выполненных процедур (договор на оказание медицинских услуг, квитанции об оплате стоимости услуг, фотографии до и после, в процессе оказания услуги, в клинике на каждого пациента ведется медицинская карта). Вправе требовать денежную компенсацию за некачественно выполненную процедуру или пакет процедур в случае необходимости реабилитации. Надомная работа не предполагает получения квалифицированной помощи. Чаще всего после звонков пациента с жалобами на свое состояние косметолог прекращает выходить на связь, не отвечает на звонки, и в результате пациент остается один на один с проблемой.

Ситуация третья

Женщина получила омолаживающую процедуру. Болевой эффект после ее проведения не угасал, а наоборот, усиливался день за днем. Клиентка боялась, если обратится в клинику, то будет только хуже. Ждала, когда все пройдет само. В результате дело дошло до того, что начался гнойный процесс, потребовалась помощь хирурга. «Можно ли было избежать печальных последствий?» — задается вопросом пострадавшая.

Наталья Веретенникова: — Любая клиника несет ответственность перед клиентами за качество своих услуг (п. 2 и 3 ст. 12 Закона о защите прав потребителей). При оказании услуг ненадлежащего качества пациент имеет право потребовать полного возмещения убытков. Что включают в себя убытки? Полная компенсация стоимости услуги, фактически понесенных расходов, связанных с реабилитацией (например, когда пациент был вынужден обратиться к другому косметологу за помощью в устранении негативных последствий процедуры).

Ни в коем случае не нужно терпеть, если после процедуры длительное время остаются болевые ощущения, доставляющие дискомфорт. При первых признаках проявления негативных последствий (воспаление, боль, повышение температуры, аллергические проявления) необходимо об этом известить клинику и врача. Обязательно нужно сохранять все чеки. Они станут доказательством того, что услуга была оплачена. Следует зафиксировать свою внешность после процедур на фото или видео.

В неблагоприятной ситуации надо написать претензию на имя директора клиники с описанием произошедшего, приложить копии чеков и фотографий. В претензии необходимо обозначить просьбу выплатить компенсацию в размере понесенных убытков и указать 10-дневный срок для рассмотрения. Законом не предусмотрен обязательный претензионный порядок, пациент может сразу обратиться в суд. Но на практике медучреждения и клиники стараются урегулировать спор до суда и предлагают свои варианты разрешения неприятной ситуации.