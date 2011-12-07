Фитнес, музыка с виниловых пластинок и арт-объекты: программа Дня белого цветка в казанском парке «Черное озеро»

В субботу, 28 августа, в парке «Черное озеро» пройдет День белого цветка, посвященный борьбе с туберкулезом. Публикуем программу события.

Фитнес

Мероприятие начнется в 9.00 с фитнес-тренировки для растяжки, расслабления мышц и улучшения мобильности суставов. Для участия необходимо взять с собой коврик, надеть удобную обувь и предварительно записаться по ссылке.

Местоположение: амфитеатр парка «Черное озеро».

В 10.30 начнется мастер-класс Нурбека Батуллы «Начинаю дружить со своим телом» на татарском языке. Рекомендуется быть в удобной одежде и взять с собой воду, зарегистрироваться по ссылке.

Местоположение: амфитеатр парка «Черное озеро».

Лекции

С 12.00 до 18.00 Центр современной культуры «Смена» организует в парке лекторий на русском языке, где любой желающий сможет узнать для себя что-то новое.

В 12.30 — лекция сомнолога Эдуарда Якупова «Сон — лучшее лекарство. Почему?»

В 14.00 — лекция психиатра Александра Границы «Свобода воли и управление собой»

В 16.00 лекция — кардиолога Романа Урсана «Спасти (сь) от инфаркта и инсульта, или Как продлить „гарантийное обслуживание“ своего тела»

Вход свободный, без регистрации.

Местоположение: амфитеатр парка «Черное озеро».

Мастер-классы

С 12.30 до 16.10 для детей 5-10 лет проведут мастер-классы от издательства «Юлбасма» вместе с врачом Ильдусом Лутфуллиным как на татарском, так и русском языке. Необходима предварительная регистрация.

В 12.30 и 14.10 — мастер-класс «Совсем не страшный врач» на русском языке.

В 13.20 и 15.00 — мастер-класс «Мин курыкмаган табиб» на татарском языке.

С 12.00 до 18.00 на территории парка «Черное озеро» будет проходить ярмарка, на которой горожане смогут приобрести книги и мерч от книжного магазина «Смены» и казанского издательства «Юлбасма».

Гости праздника также смогут сделать цветы для инсталляции Тимофея Зверко и поучаствовать в мастер-классах по созданию открыток, а также пообщаться с командой MOÑ и получить возможность выиграть билет на спектакль или промокод на скидку.

Вход свободный, без регистрации.

С 18.00 до 19.20 музыкант Ислам Валеев будет ставить с виниловых ретро-пластинок татарскую, русскую и зарубежную музыку 1970-80-х годов.

Вход бесплатный, без регистрации.

С 19.30 до 20.15 музыкант Александр Маноцков и квартет солистов оркестра Sforzando исполнят авторский цикл «Семь песен на стихи Александра Введенского» и другие композиции на тексты русских и украинских поэтов.

Вход свободный, без регистрации.

На протяжении всего дня, с 12.00 до 21.00, в парке будут представлены арт-объекты Тимофея Зверко «Белый цветок» и художниц Венеры Казаровы «Это цветок большой или мы маленькие?», Маша Сомик «Целебные травы» и Ксении Шачневой «Прививка».

В создании инсталляции из 400 бумажных цветов казанского архитектора Тимофея Зверко смогут принять участие и казанцы под руководством студентов и преподавателей Казанского художественного училища им Н. И. Фешина.

Вход свободный, без регистрации.

Местоположение: территория парка «Черное озеро».