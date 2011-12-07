Лейла Фазлеева: Развитие спа-отдыха в Татарстане становится приоритетом

Развитие спа-отдыха в Татарстане стало одним из ключевых направлений в республике. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Конечно мы говорим и о развитии спа-отдыха в республике, такой курорт очень важен для поддержания здоровья граждан России и Татарстана», — сказала Фазлеева.

Кроме того, Фазлеева заявила, что главная туристическая задача — это не продать впечатление о нашей республике, а подарить его.

Также спикер выделила места, которые необходимо посетить каждому туристу в Татарстане. Среди них Древний город Болгар, Остров-град Свияжск. Лейла Ринатовна рассказала, что Древний Болгар — это столица Волжской Булгарии, а остров-град Свияжск — уникальное место паломничества для всех туристов, которые хотят совершить шествие к православным святыням.

Фазлеева добавила, что открытие в столице собора Казанской иконы Божией Матери стало великолепным явлением для туристической отрасли развития туризма в России, так как паломнический туризм к этой православной святыне пользуется огромной популярностью.

Также на протяжении всей конференции Лейла Ринатовна не раз отмечала, что за каждым объектом туристской области в республике стоят замечательные люди.