Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Мэрия Казани: Запрос о реконструкции здания «Золотого яблока» находится на рассмотрении

На данный момент утвердительного ответа о начале реконструкционных работ нет.

Вопрос о реконструкции здания в котором располагается магазин парфюмерии «Золотое яблоко» находится на рассмотрении. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе мэрии города.

«В исполком Казани поступало заявление на получение разрешения на реконструкцию. В настоящее время оно находится на стадии рассмотрения», — говорится в сообщении.

Ранее наше издание сообщало о том, что в Казани планируется реконструировать бывшее здание «Детское мира», где сейчас находится магазин «Золотое яблоко».

КВ
Лента новостей