Мэрия Казани: Запрос о реконструкции здания «Золотого яблока» находится на рассмотрении

Вопрос о реконструкции здания в котором располагается магазин парфюмерии «Золотое яблоко» находится на рассмотрении. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе мэрии города.

«В исполком Казани поступало заявление на получение разрешения на реконструкцию. В настоящее время оно находится на стадии рассмотрения», — говорится в сообщении.

Ранее наше издание сообщало о том, что в Казани планируется реконструировать бывшее здание «Детское мира», где сейчас находится магазин «Золотое яблоко».